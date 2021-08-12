Сборная России по футболу опустилась на 41-ю строчку в обновленном рейтинге ФИФА

Москва, 12 августа. Российская национальная команда потеряла три позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Пресс-служба ФИФА 12 августа представила на официальном сайте обновленный рейтинг организации. Первое место в нем занимает сборная Бельгии, на счету которой 1822 очка. На вторую строчку поднялась бразильская национальная команда, ставшая серебряным призером Кубка Америки по футболу. Сборная Франции, которая завершила выступление на Евро-2020 на стадии 1/8 финала, опустилась на третье место.

Российская национальная команда заняла в обновленном рейтинге ФИФА 41-ю строчку, потеряв сразу три позиции. Первую игру под руководством Валерия Карпина сборная страны проведет 1 сентября. В матче отборочного раунда к ЧМ-2022 сборная России встретится с Хорватией. Игра состоится на столичном стадионе «Лужники».

Ранее московское «Динамо» одержало победу над ЦСКА в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встреча столичных команд проходила на стадионе «ВТБ Арена».