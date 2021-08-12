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Трейлер фильма «Иван Денисович» появился в Сети
Общество
Трейлер фильма «Иван Денисович» появился в Сети
Кадр из фильма «Иван Денисович»

Москва, 12 августа. Трейлер фильма «Иван Денисович» по мотивам повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» появился в Сети. Видео доступно на YouTube.

Трейлер на своем канале разместила компания Central Partnership. Режиссером «Ивана Денисовича» выступил Глеб Панфилов, снявший «В огне брода нет» и «Начало». Он же написал сценарий к киноадаптации. Главную роль в киноленте играет Филипп Янковский. Кроме Янковского в фильме снялись Артур Бесчастный, Александр Караваев, Степан Абрамов, Сергей Карякин, Александр Коротков и Инна Чурикова.

Фильм «Иван Денисович» повествует о солдате, который после освобождения из немецкого плена оказывается заключенным на своей родине. В ленте показаны последние дни из десятилетнего заключения Ивана Денисовича.

Мировая премьера фильма Глеба Панфилова состоится на кинофестивале в Локарно. «Иван Денисович» вошел в основную программу кинокурса.

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кино панфилов иван денисович
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