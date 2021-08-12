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Сын туриста из Петербурга рассказал ФАН, как узнал о крушении вертолета на Камчатке

  /   Обновлено: 12 августа 2021 12:13
Общество
Сын туриста из Петербурга рассказал ФАН, как узнал о крушении вертолета на Камчатке
kamgov.ru  /  Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края

Санкт-Петербург, 12 августа. Вертолет Ми-8 с туристами на борту разбился в Кроноцком заповеднике на Камчатке в четверг, 12 августа. Геликоптер принадлежит компании «Витязь-Аэро», которая как раз и организовала этот тур.

По данным пресс-службы МЧС России по Камчатскому краю, воздушное судно Ми-8 следовало по маршруту поселок Николаевка — озеро Курильское — вулкан Ходутка, однако в указанное время не вышло на плановый сеанс связи. При заходе на посадку машина рухнула в Курильское озеро. По предварительным данным, на борту вертолета находилось 16 человек: 13 пассажиров и три члена экипажа.

На данный момент спасти удалось восемь человек, остальных туристов продолжают искать. Спасатели и водолазы МЧС России прибыли в район Курильского озера Кроноцкого заповедника. С собой у специалистов есть все необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ. В спасательной операции задействовано 60 человек и 10 единиц техники.

Как стало известно ФАН, на борту находился житель Санкт-Петербурга, психолог-консультант Виктор Стрелкин. Он — один из выживших при крушении Ми-8 на Камчатке. Мужчина благодаря своим навыкам смог выплыть из тонущего воздушного судна.

Корреспондент ФАН связался с сыном Виктора Стрелкина Михаилом, который рассказал о том, что узнал о случившемся из СМИ, поскольку в их семье принято обсуждать туристические поездки уже после того, как все вернулись домой. Также он сообщил, что еще не успел поговорить с отцом.

«Разговора с ним еще не было. О произошедшем узнал из СМИ, как и информацию о его состоянии, что все в порядке. Так вышло, что поездки обсуждаем уже после», — отметил Михаил Стрелкин.

Петербуржец сообщил и о том, что отец поехал на Камчатку впервые.

«Отправился как турист, с друзьями, но кто с ним поехал, я не знаю. Да, на Камчатку в первый раз», — резюмировал Михаил Стрелкин.

Врачи борются за жизнь штурмана и бортового механика. Они были членами экипажа вертолета Ми-8, который разбился на Камчатке. 

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