Поклонников «Тора» ждет любовная история в четвертой части франшизы

Лос-Анджелес, 12 августа. Полномасштабная любовная история появится в фильме «Тор: Любовь и гром», премьера которого намечена на 2022 год, пообещал режиссер ленты Тайка Вайтити.

Похоже, кинематографист решил сделать сюрприз поклонникам франшизы в четвертой части. Если верить словам Вайтити, он хотел привнести в новую ленту нечто неожиданное.

«С самого начала я спрашивал себя: «Чего люди меньше всего ожидают от этой франшизы?»» — пояснил режиссер в беседе с изданием Wired.

Кинодеятель не стал уточнять, каких персонажей коснется эта любовная линия. Пока нельзя с уверенностью утверждать, что романтические отношения в ленте будут разворачиваться между Тором и Джейн Фостер. Возможно, режиссер говорил о новых героях.

Ранее в Сети появилось фото Кристиана Бейла со съемок «Тора-4». Он сыграл в кинокартине Горра Убийцу богов.