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Соцконтракты заключат с жителями Кубани

Общество
Соцконтракты заключат с жителями Кубани
Федеральное агентство новостей  / 

Краснодар, 12 августа. С жителями Краснодарского края заключат 11 тысяч социальных контрактов — с гражданами, у которых доход ниже прожиточного минимума. С начала года государственную поддержку уже получило 5,8 тысячи жителей края.

В пресс-службе депутата Государственной думы, главы профсоюзов Кубани Светланы Бессараб рассказали, что средства, полученные в рамках соглашения, можно будет направить на поиск работы, открытие собственного дела, на ведение подсобного хозяйства или другие меры, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации, передает «Солидарность»

«В 2021 году из федерального бюджета региону на эти цели было выделено 870 млн рублей. Всего бюджетом края предусмотрено 1 млрд 147 млн рублей. Социальные контракты стали действенным механизмом помощи гражданам, у которых доход снизился ниже прожиточного минимума. В текущем году размер максимальной выплаты составляет не более 250 000 рублей. Поддержка органами соцзащиты оказывается в течение года, за это время специалисты помогают людям обучиться предпринимательской деятельности, приобрести оборудование для предприятия, консультируют в вопросах ведения личного подсобного хозяйства. Таким образом, участники программы могут заняться новым интересным для них делом, развивая его, и возможно, открывая новые рабочие места», — сказала Бессараб.

Жители Кубани получают государственную социальную помощь, в том числе социальные услуги или денежную выплату. На средства соцконтракта можно пройти переобучение, устроиться на работу, а также открыть свое дело.

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