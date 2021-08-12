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«ФАН повсюду»: что происходит в Мьянме спустя полгода после военного переворота
Подкасты
«ФАН повсюду»: что происходит в Мьянме спустя полгода после военного переворота
Global Look Press  /  Santosh Krl, Mine Smine, Vuk Valcic / Keystone Press Agency

Уже полгода прошло с военного переворота в Мьянме, за которым последовали аресты гражданских лидеров страны и многомесячные митинги. Хоть и протестные настроения почти сошли на нет, республика переживает сложный и противоречивый период, а попытки раздуть угасающую «весеннюю революцию» не прекращаются.

Какими методами оппозиционная военным партия «Национальная лига за демократию» завоевывает поддержку населения? Почему продемократические активисты выступают против вакцинации от COVID-19? Как происходит переписывание истории, а мьянманцы забывают о реформах экс-президента Тейн Сейна? И что такое «порно-месть»?

Обо всем этом и не только в подкасте «ФАН повсюду» беседуем с автором Telegram-канала «Мьянма», востоковедом, кандидатом наук Петром Козьмой из Янгона.

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В выпуске:

«Подарки от мамы Су» и «красная волна» оппозиции.

Как Аун Сан Су Чжи и ее партия «Национальная лига за демократию» (НЛД) смогли привлечь молодежь на свою сторону?

Ситуация с COVID-19 в стране и почему в рядах оппозиции так много противников вакцинации?

Что известно о судебном процессе над Аун Сан Су Чжи?

Мьянма — новая позиция США для давления на Китай? 

Позиция вооруженных нацменьшинств республики, кто берет ответственность за террористические акты в стране и как молодежь справляется с безработицей?

«Порно-месть» — новое политическое оружие в Мьянме.

Инцидент с группой молодежи, которая спрыгнула с крыши жилого дома, убегая от военных.

Как партия Аун Сан Су Чжи присвоила себе достижения политических оппонентов?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

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