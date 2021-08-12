В Ростове памятник культурного наследия продают на Avito за 25 млн рублей

Ростов-на-Дону, 12 августа. Один из старинных ростовских особняков появился в объявлениях по продаже недвижимости на Avito. Здание знакомо всем ростовчанам как дом Солопова, являющийся объектом культурного наследия.

Собственник особняка обозначил в объявлении цену в 24,9 млн рублей. В описании к фото указано, что это уникальный особняк начала 20 века, который полон очарования и уникального шарма.

«Жить в таком доме — все равно, что вернуться в прошлое. Замысловатая лепнина, высокие потолки, старинные встроенные элементы и другие непривычные детали, которые невозможно не полюбить — может пройти несколько месяцев (или даже лет), прежде чем вы изучите и насладитесь каждой из них.

Общая площадь особняка 374 кв.м, свободная планировка, что позволит разгуляться вашему воображению и воплотить любые дизайнерские решения. К дому подведены все коммуникации

В доме есть два подвала, один из которых легко превратить в винный погреб.

Придомовая территория позволяет разместить два автомобиля и разбить собственный садик», — сказано в описании.

Чтобы разобраться в вопросе, насколько правомерна продажа объектов культурного наследия, ФАН обратился к руководителю Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александру Кожину.

«Это собственник. Сейчас такое время когда продать сложнее чем купить. Скорее всего, по закону так должно быть, что когда собственник продает памятник или объект культурного наследия, то продажа происходит с обременением. Обременение связано с содержанием объекта. Если делать так, как должно быть, то перенос любой стены в здании, как и любое другое изменение в нем, необходимо согласовывать», — рассказал Александр Кожин.

Продажа дома Солопова, взбудоражила ростовскую общественность, однако ее представителям ничего не остается, как надеяться, что новый владелец особняка приведет его в порядок.

Ранее ФАН рассказывал, что городской департамент земельных отношений Ростова-на-Дону снова выставил на продажу архитектурный памятник в стиле модерн начала XX века — доходный дом Сариевых. Аукционные торги начнутся 17 сентября со стартовой цены в один рубль, но при условии полной реставрации архитектурного памятника.