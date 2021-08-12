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Астрологи назвали три знака зодиака, которых особенно не любят на работе

  /   Обновлено: 12 августа 2021 11:33
Общество
Астрологи назвали три знака зодиака, которых особенно не любят на работе
pixabay.com

Москва, 12 августа. Специалисты составили рейтинг знаков зодиака, с которыми сложнее всего построить отношения на работе. Астрологи выяснили, рожденных под каким созвездием недолюбливают коллеги.

Первое место в антирейтинге занимают Близнецы. Представители этого знака отличаются непредсказуемостью, они привыкли игнорировать общепринятые правила. Близнецы постоянно нарушают корпоративную этику и устоявшийся график.

«К тому же представители этого знака — заядлые сплетники, которые ради повышения способны оклеветать другого человека», — передает слова астрологов онлайн-газета «ПроГород».

Второе место в списке зловредных коллег занимают Водолеи. Рожденные под этим созвездием избирательны в выборе друзей и коллег, им сложно влиться в коллектив. Сработаться Водолей сможет лишь с коллегами, не уступающими ему в интеллекте. Водолеи ненавидят рутинную работу, в этом случае не стоит ожидать от них подвигов. Как сотрудники представители этого знака весьма ненадежны, на них нельзя положиться с сложных ситуациях.

Третье место астрологи отдали Овнам. Завоевать популярность в коллективе Овнам мешает их импульсивность и эгоизм. Они привыкли указывать, что и как должно быть сделано, коллегам приходится постоянно соперничать с представителем этого знака.

Однако это не мешает представителям этих знаков зодиака обрести любовь в отношениях. Астрологи перечислили знаки, которые найдут свои вторые половинки в августе.

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