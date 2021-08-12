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Еще 21 932 человек заболели коронавирусом в России
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Еще 21 932 человек заболели коронавирусом в России

  /   Обновлено: 12 августа 2021 11:28
Общество
Еще 21 932 человек заболели коронавирусом в России
Невские Новости  /  Анна Карпова

Москва, 12 августа. Российские медики продолжают бороться с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Согласно официальным данным, за последние сутки в 85 регионах России было выявлено 21 932 случая инфицирования коронавирусом. При этом в 8,1% болезнь протекала без клинических проявлений.

«За сутки в России полностью выздоровели 20 195 человек», — добавили в оперштабе.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 6 534 791 случай коронавируса в 85 регионах. Чукотский и ненецкий автономные округа по-прежнему являются антилидерами по количеству заболевших этой опасной инфекцией. За последние сутки медики выявили там 16 и 14 новых больных, соответственно.

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коронавирус COVID-19 оперштаб
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