Еще 21 932 человек заболели коронавирусом в России

Москва, 12 августа. Российские медики продолжают бороться с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Согласно официальным данным, за последние сутки в 85 регионах России было выявлено 21 932 случая инфицирования коронавирусом. При этом в 8,1% болезнь протекала без клинических проявлений.

«За сутки в России полностью выздоровели 20 195 человек», — добавили в оперштабе.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 6 534 791 случай коронавируса в 85 регионах. Чукотский и ненецкий автономные округа по-прежнему являются антилидерами по количеству заболевших этой опасной инфекцией. За последние сутки медики выявили там 16 и 14 новых больных, соответственно.