Диетолог предупредил россиян о вредных свойствах разливного пива

Москва, 12 августа. Вредные для здоровья свойства разливного пива перечислила член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

Разливное пиво может нанести вред из-за кеги, в которой оно хранится. Емкости следует обрабатывать надлежащим образом, в противном случае там начнут размножаться микроорганизмы. Употребление такого напитка грозит отравлениями, проблемами со стулом и другими нарушениями в работе ЖКТ.

«В нем могут проходить процессы брожения. В этом случае меняются вкусовые качества, идет развитие микроорганизмов», — рассказала Круглова.

Последствия зависят от наличия у человека хронических заболеваний пищеварительного тракта. Нефильтрованное разливное пиво также может навредить при неправильной температуре хранения.

Хмельной напиток содержит хордеин, благодаря которому пиво делает людей счастливыми. Человек ощущает прилив радости, так как вещество оказывает влияние на дофаминовый рецептор D2.