Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 11:45
11:44
Общество
Ростовчанка отсудила у городского перевозчика 700 тысяч рублей
11:40
Происшествия
Сотрудника ФСБ на Кубани задержали за получение 110 млн рублей в виде взятки
11:37
Спорт
Затравленная украинская легкоатлетка отреагировала на скандал из-за ее фото с Ласицкене
11:37
Общество
Дагестан вошел в топ-10 по скорости ответа чиновников на жалобы граждан в соцсетях
11:36
Общество
Возвращение интернет-торговли алкоголем обсудят в «Патриоте»
11:34
Происшествия
Туристическое судно затонуло у берегов Греции
11:33
Общество
Астрологи назвали три знака зодиака, которых особенно не любят на работе
11:31
Происшествия
Жительнице Клина перерезали горло в собственной квартире
11:30
Происшествия
Житель Новосибирска утопил свой автомобиль в огромной луже на дороге
11:27
Общество
Еще 21 932 человек заболели коронавирусом в России
Все новости

Российский ученый заявил, что йота-штамм COVID-19 не заразнее других мутаций

  /   Обновлено: 12 августа 2021 11:11
Общество
Российский ученый заявил, что йота-штамм COVID-19 не заразнее других мутаций
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 12 августа. Штамм вируса SARS-CoV-2 «Йота» не является более заразным, чем мутация «Дельта», отметил ученый из России Альберт Ризванов.

Йота-штамм был впервые выявлен в Нью-Йорке в 2020 году. Американские специалисты уже провели исследование, в рамках которого удалось выявить, что мутация распространяется на 15-25% быстрее других вариантов. При этом статистика таких данных не подтверждает.

««Дельта» вытеснил альфа-штамм буквально за три — четыре месяца, то йота-штамм такой способности не проявил. В России и Америке сейчас по-прежнему доминирует дельта-штамм. Следовательно, скорость распространения варианта «Йота» пока не выше, чем у дельта-штамма», — сообщил ТАСС директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов.

Вирусолог также обратил внимание на необходимость отслеживания новых мутаций заболевания. Это связано с тем, что их характеристики способны влиять как на течение заболевания, так и на скорость его распространения.

Также стало известно, что зараженные COVID-19 способны распространять вирусные частицы во время разговора. Исследование на эту тему провели специалисты из Сингапура.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Российский ученый заявил, что йота-штамм COVID-19 не заразнее других мутаций
ученый коронавирус йота штамм
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru