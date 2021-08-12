Российский ученый заявил, что йота-штамм COVID-19 не заразнее других мутаций

Москва, 12 августа. Штамм вируса SARS-CoV-2 «Йота» не является более заразным, чем мутация «Дельта», отметил ученый из России Альберт Ризванов.

Йота-штамм был впервые выявлен в Нью-Йорке в 2020 году. Американские специалисты уже провели исследование, в рамках которого удалось выявить, что мутация распространяется на 15-25% быстрее других вариантов. При этом статистика таких данных не подтверждает.

««Дельта» вытеснил альфа-штамм буквально за три — четыре месяца, то йота-штамм такой способности не проявил. В России и Америке сейчас по-прежнему доминирует дельта-штамм. Следовательно, скорость распространения варианта «Йота» пока не выше, чем у дельта-штамма», — сообщил ТАСС директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов.

Вирусолог также обратил внимание на необходимость отслеживания новых мутаций заболевания. Это связано с тем, что их характеристики способны влиять как на течение заболевания, так и на скорость его распространения.

Также стало известно, что зараженные COVID-19 способны распространять вирусные частицы во время разговора. Исследование на эту тему провели специалисты из Сингапура.