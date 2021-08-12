«Это ужасно»: певица Лихачева отреагировала на недопуск Булановой до выборов в ЗакС

Певица Татьяна Лихачева прокомментировала решение территориальной избирательной комиссии (ТИК) №17 отказать Татьяне Булановой в регистрации на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Такое решение было принято, несмотря на то, что инициативу «Ленинградская надбавка», которую выдвинула артистка, поддержали 100 тысяч петербуржцев.

По мнению Лихачевой, недопуск Булановой, которая хотела помогать жителям родного города, особенно пенсионерам, говорит о том, что государство закрывает глаза на очевидные проблемы в стране и не хочет слушать людей, искренне желающих помочь.

Global Look Press / Anna Salynskaya / Russian Look

Напомним, по версии ТИК №17, у артистки якобы был превышен допустимый процент брака в собранных подписях. Именно это послужило причиной отказа в регистрации.

«Татьяна — прекрасная артистка, исполнительница, которая обладает народной любовью. Ее действительно полюбили. Не у каждого артиста есть дар быть действительно народным любимцем. Это не навязанная история, она действительно лидер, она умная и целеустремленная женщина, это особенный человек. Я считаю, что у нее совершенно правильный порыв помогать пожилым людям, они особенно нуждаются в поддержке в такие непростые времена кризиса и пандемии. То, что ее и проект не допустили до выборов, — это ужасно. Это говорит о том, что наше государство не готово слушать о проблемах пожилых людей, оно не готово брать проекты, связанные с помощью пенсионерам. Татьяне можно пожелать только сил в этой нелегкой борьбе за такое хорошее дело», — поделилась мнением Татьяна Лихачева.

Ранее экс-солистка групп «Нон-Стоп» и «Рефлекс» Елена Максимова прокомментировала недопуск Татьяны Булановой до выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Артистка назвала такое решение несправедливым.