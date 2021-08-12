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Стоимость цветов предложили заморозить в России перед 1 сентября
Экономика
Стоимость цветов предложили заморозить в России перед 1 сентября
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 12 августа. Стоимость популярных цветов необходимо замораживать с августа до середины сентября, считает первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Соответствующее предложение получил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Сборы ребенка в школу обходятся достаточно дорого, особенно для многодетных семей. По мнению Петрова, меры поддержки позволят облегчить жизнь родителям. Однако говорить, что подготовка ребенка не требует всех возможных финансовых средств, пока рано, передает RT.

Российские продавцы и поставщики цветов часто пользуются ажиотажем накануне 1 сентября и многократно повышают стоимость популярных «школьных» цветов. Инициатива призвана нормализовать социальный климат и послужить интересам миллионов отечественных семей, резюмировал Петров.

Эксперты ранее подсчитали, сколько будут стоить сборы первоклассника и первоклассницы в столице. Тетрадки, ручки, карандаши и другие канцелярские товары обойдутся в 350–450 рублей. Если граждане планируют покупать набор, то его цена составит 299 рублей.

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