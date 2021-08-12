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Столица Золотой Орды распахнула двери для туристов в Астраханской области
ФАН-ТВ
Столица Золотой Орды распахнула двери для туристов в Астраханской области

Музей «Сарай-Бату» открыли в Харбалинском районе, где в древние времена находилась одноименная столица Золотой Орды. У посетителей есть возможность прогуляться среди старинных построек, полюбоваться дворцом, баней, мечетью. Кроме того, желающие могут пострелять из лука и арбалета или прокатиться на двугорбом верблюде.

Древний город Сарай-Бату был основан в 1250 году внуком Чингисхана ханом Батыем. Изначально он представлял собой место стоянки кочевников, но спустя несколько десятилетий, когда в нем появились постройки и сооружения, превратился город, а затем и в столицу.

Культурно-исторический центр остался под Астраханью после окончания съемок художественного фильма «Орда» в 2010 году. Тогда было принято решение не разрушать имитирующие древнюю историческую столицу декорации, а сохранить их в качестве туристической достопримечательности.

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история астраханская область музей золотая орда сарай-бату
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