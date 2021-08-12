Прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием микроавтобуса в Кузбассе

Кемерово, 12 августа. На трассе Ленинск-Кузнецкий — Промышленная — Журавлево микроавтобус съехал с дороги и опрокинулся. Прокуратура начала проверку.

Согласно предварительным данным, водитель микроавтобуса Toyota Grand Hiace, который направлялся из Красноярска в Новосибирск, не справился с управлением. Транспортное средство перевернулось.

В результате происшествия погиб один человек. Еще шесть получили травмы различной степени тяжести. Сообщается, что на момент аварии внутри микроавтобуса находились восемь человек.

По данному факту региональная прокуратура начала проверку, по итогам которой будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности при перевозке людей. В случае обнаружения каких-либо нарушений стражи порядка предпримут комплекс мер реагирования для их устранения.

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