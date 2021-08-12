Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 11:45
11:44
Общество
Ростовчанка отсудила у городского перевозчика 700 тысяч рублей
11:40
Происшествия
Сотрудника ФСБ на Кубани задержали за получение 110 млн рублей в виде взятки
11:37
Спорт
Затравленная украинская легкоатлетка отреагировала на скандал из-за ее фото с Ласицкене
11:37
Общество
Дагестан вошел в топ-10 по скорости ответа чиновников на жалобы граждан в соцсетях
11:36
Общество
Возвращение интернет-торговли алкоголем обсудят в «Патриоте»
11:34
Происшествия
Туристическое судно затонуло у берегов Греции
11:33
Общество
Астрологи назвали три знака зодиака, которых особенно не любят на работе
11:31
Происшествия
Жительнице Клина перерезали горло в собственной квартире
11:30
Происшествия
Житель Новосибирска утопил свой автомобиль в огромной луже на дороге
11:27
Общество
Еще 21 932 человек заболели коронавирусом в России
Все новости

Прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием микроавтобуса в Кузбассе

  /   Обновлено: 12 августа 2021 11:12
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием микроавтобуса в Кузбассе
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Кемерово, 12 августа. На трассе Ленинск-Кузнецкий — Промышленная — Журавлево микроавтобус съехал с дороги и опрокинулся. Прокуратура начала проверку.

Согласно предварительным данным, водитель микроавтобуса Toyota Grand Hiace, который направлялся из Красноярска в Новосибирск, не справился с управлением. Транспортное средство перевернулось.

В результате происшествия погиб один человек. Еще шесть получили травмы различной степени тяжести. Сообщается, что на момент аварии внутри микроавтобуса находились восемь человек.

По данному факту региональная прокуратура начала проверку, по итогам которой будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности при перевозке людей. В случае обнаружения каких-либо нарушений стражи порядка предпримут комплекс мер реагирования для их устранения.

Неустановленный автомобиль сбил насмерть 48-летнего велосипедиста на туманном шоссе в Заельцовском районе Новосибирской области.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием микроавтобуса в Кузбассе
дтп авария кузбасс прокуратура кемеровская область прокурорская проверка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru