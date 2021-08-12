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Жительнице Клина перерезали горло в собственной квартире
Происшествия
Жительнице Клина перерезали горло в собственной квартире
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Клин, 12 августа. Правоохранительные органы пытаются выяснить, при каких обстоятельствах погибла женщина, тело которой с перерезанным горлом обнаружили в квартире. Как стало известно ФАН, в совершении преступления подозревают 33-летнего сына погибшей и его сожительницу.

В дежурную часть полиции Клина 11 августа в 18:25 поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по Северному переулку обнаружено тело 54-летней женщины с перерезанным горлом. На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа. Во время осмотра места происшествия были изъяты кухонный нож и следы бурого вещества, похожие на кровь.

«По данному факту следователями 12 августа было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Проводятся следственные мероприятия на установление всех обстоятельств произошедшего, — рассказала ФАН помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

В квартире во время приезда силовиков находились 33-летний сын погибшей и его сожительница.

«Мужчина и женщина во время нашего приезда были в невменяемом состоянии из-за большого количества выпитого алкоголя, — пояснил ФАН источник в правоохранительных органах. — Они до сих пор не смогли ничего рассказать. Но некоторые улики свидетельствуют о том, что скорее всего именно сын воткнул нож матери в шею. Возможно, к убийству причастна и подруга подозреваемого. Предположительно произошло это из-за давнего конфликта, который усугубился злоупотреблением алкоголя».

Подозреваемого в убийстве матери поместили в местный изолятор временного содержания. Его сожительницу пока оставили на свободе. Стражи порядка надеются, что когда пара протрезвеет, то они расскажут о деталях произошедшего.

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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