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Инфляция в России с начала текущего года составила 4,5%
Экономика
Инфляция в России с начала текущего года составила 4,5%
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 12 августа. Рост потребительских цен на товары и услуги в России с начала 2021 года достиг 4,5%, следует из данных Росстата. При этом за неделю с 3 по 9 августа инфляция не изменилась.

По информации Росстата, за последнюю неделю автомобильное топливо подорожало на 0,3%, а проезд на общественном транспорте — на 0,2%. Цены на подсолнечное масло выросли на 0,2%, на мясо кур и сахар — на 0,1%. Говядина и свинина при этом подорожали на 0,4%, а баранина — на 0,3%.

Стоимость плодоовощной продукции, наоборот, снизилась в целом на 2,4%. Морковь подешевела на 8,8%, помидоры — на 5,1%, огурцы — на 4,9%, картофель — на 4,7%, а лук — на 0,3%.

По итогам июня инфляция в России составила 6,5%, что стало максимальным показателем с 2016 года. Однако в июле рост цен замедлился до 6.46%. По прогнозу аналитиков уровень инфляции в августе текущего года продолжит сокращаться.

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