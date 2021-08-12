Минобороны Азербайджана заявило об очередной провокации на границе с Арменией

Баку, 12 августа. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций на границе с Арменией в окрестностях населенных пунктов Ттуджур, Заманлы и Гаравеллер.

Минобороны Азербайджана в четверг сообщило, что в ночь на 12 августа армянские военные открывали огонь в Басаркечярском, Гядабейском и Кельбаджарском районах. Огонь вели из различных стрелковых оружий и снайперских винтовок.

«Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет. Ответным огнем обстрел противника был подавлен. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск», — указано в заявлении азербайджанского военного ведомства.

Днем ранее минобороны Армении сообщило, что на границе снова возобновились обстрелы, и огонь первыми открыли азербайджанские военные. Обстрел велся по направлению населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района. Баку опроверг все обвинения армянской стороны.

Ранее президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян заявил, что нахождение миротворцев из России на территории региона должно быть постоянным. По словам политика, если бы Россия не ввела миротворческий контингент после конфликта между Арменией и Азербайджаном, у республики была бы «совсем иная судьба», передает издание «Царьград».