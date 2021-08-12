Блогер Манукян порадовался за Петербург, оценивая усилия Беглова по развитию метро

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов много делает для улучшения инфраструктуры Северной столицы, в том числе для городского транспорта. Местных жителей и гостей города на Неве особенно радуют планы по развитию подземки. Горожане не без оснований надеются, что по темпам роста метрополитен Петербурга вскоре сможет догнать Москву, где ежегодно вводится в строй несколько новых станций.

Блогер, общественный деятель Вадим Манукян, который часто бывает в Петербурге, не устает восхищаться метро города и высоко оценивает усилия городских властей по развитию этого важнейшего вида транспорта.

«По поводу питерского метро могу сказать только добрые слова, — отметил Манукян в комментарии ФАН. — Всякий раз, приезжая в Петербург и спускаясь в питерскую подземку, я словно погружаюсь в музей истории. Повезло жителям города на Неве! Да и новые станции тоже классные, в том числе те, которые построили и открыли уже при губернаторстве Беглова. Мне есть с чем сравнить. В моем родном Ростове-на-Дону с конца 1980-х обещали метро построить, усердно проектировали, а в итоге сейчас от идеи подземки полностью отказались. Теперь нам говорят, что, возможно, будет другой проект. Посмотрим. Ростов — город-миллионник, он тоже перегружен автотранспортом. В общем, пока нам остается только завидовать питерцам».

gov.spb.ru / Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Ранее в Смольном сообщили о высокой степени готовности станции метро «Горный институт», где уже выполнено 85% горнопроходческих работ. Планируется, что станция будет готова к 2024 году. В начале года власти Петербурга обнародовали новую схему развития метрополитена, где представлены проектируемые и строящиеся станции, которые откроются в ближайшие годы. В перспективе в Северной столице появятся станции «Балтийская», «Александрино», «Проспект Маршала Жукова», «Юго-Западная», «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе», «Сосновая Поляна» и другие. Планы рассчитаны на срок до 2033 года.

Ранее эксперт Сергей Простаков назвал очень важными для горожан действия Александра Беглова по развитию метро в Петербурге.