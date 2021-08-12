Обнаружена опасность заражения коронавирусом во время общения

Сингапур, 12 августа. Человек может заразиться коронавирусной инфекцией при обычном разговоре, заявили ученые из Сингапура.

Люди, больные COVID-19, могут распространять опасные вирусные частицы не только во время кашля или чихания. Эта опасная инфекция может передаваться даже во время обычного разговора, заявили исследователи из Национального университета Сингапура. По итогам работы они опубликовали статью в газете The Straits Times.

«Образующиеся во время дыхания, разговора, пения мелкие частицы, размер которых не превышает пяти микрометров, содержат больше вирусных элементов, чем крупные частицы», — пояснил профессор Кристин Колэман.

Ученые Университета Альберты в Канаде обнаружили потенциально эффективный препарат против COVID-19. Речь идет о бисульфитном препарате GC376, который эффективно подавляет Mpro SARS-CoV-2. Это средство применяется для лечения коронавируса у кошек.