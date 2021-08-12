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Каспийские лотосы расцвели в Астраханской области
ФАН-ТВ
Каспийские лотосы расцвели в Астраханской области

Заросли лотосов — одна из достопримечательностей волжской дельты. Этот цветок также называют розовым жемчугом Каспия. Цветуще поля завораживают своей красотой, и обилием раскрывшихся среди зеленых листьев на водной глади реки бутонов. Цветение лотоса в регионе обычно проходит с конца июля до середины сентября ежегодно.

«На Каспийском взморье расположились самые большие на планете дикорастущие лотосовые поля. Сам же цветок давно является неофициальным символом региона», — сообщили на сайте правительства Астраханской области.

По данным ведомства, местные власти создали специальную интерактивную карту с локациями цветения лотосов на территории города и вблизи населенных пунктов Астраханской области.

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россия астраханская область волга природа каспий лотосы
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