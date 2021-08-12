Выживший при падении Ми-8 на Камчатке объяснил, почему смог спастись

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Турист выжил при падении в Курильское озеро вертолета Ми-8. Мужчина перечислил факторы, благодаря которым остался жив.

Пассажир отметил, что, несмотря на критичность ситуации, сохранял хладнокровие. Он успел набрать достаточно воздуха в легкие, а затем не растерялся, оказавшись в почти ледяной воде. Пострадавший также обратил внимание, насколько быстро отреагировали сотрудники Кроноцкого заповедника. Они услышали хлопок и сразу же на лодках бросились на помощь.

На борту Ми-8 было трое членов экипажа и 13 туристов. Спасатели обнаружили живыми восемь человек.