Полицейский спас тонущего пенсионера в Мордовии

Саранск, 12 августа. Житель села Русские Дубровки в Мордовии, местный старший участковый Владимир Захарин спас тонущего в водоеме пенсионера.

Инцидент произошел во время того, когда страж порядка находился на рыбалке на пруду возле бывшей школы. Здесь купались местные жители, сред которых находился и 68-летний мужчина со своим внуком. В один момент мальчик начал кричать, что дедушка тонет. Полицейский среагировал незамедлительно.

Пенсионер лежал на поверхности воды вниз головой. Предположительно, мужчина нырнул и захлебнулся. Участковый обхватил пострадавшего так, чтобы его голова была над водой, подтянул к берегу, а потом стал делать искусственное дыхание. Пострадавший начал снова дышать. Сейчас он находится под присмотром медиков.

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