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Названа главная причина распада группы «Тату»

  /   Обновлено: 12 августа 2021 10:49
Шоу-бизнес
Названа главная причина распада группы «Тату»
wikipedia.org  /  Aleksandr Plyushchev/CC BY 2.0

Москва, 12 августа. Популярная группа «Тату» прекратила своей существование из-за внутренних скандалов, заявила телеведущая Ася Калясина.

По ее словам, «Тату» была искусственно спродюсирована. Группа существовала благодаря людям вокруг нее, считает телеведущая.

«Как только этих людей конфликтами раскидало, группа перестала существовать, потому что как творческие единицы [ее участницы] из себя ничего не представляли», — назвала «Ленте.ру» работавшая в то время в звукозаписывающей компании Universal Music Калясина главную причину распада коллектива.

По ее словам, солистки группы Юля Волкова и Лена Катина сильно уставали от гастролей. Они по приезде в города всегда думали о родном доме. Калясина вспомнила, как девушки, увидев во французском аэропорте тысячу фанатов с плакатами, сказали: «Господи, когда мы уже поедем домой. Мы хотим домой».

«Они не ценили то, что имели. Поэтому быстро это потеряли», — добавила телеведущая.

На днях Лена Катина откровенно рассказала о предательстве Юли Волковой. Певица доверяла секреты своей коллеге по группе, но та не могла держать язык за зубами. Катина считает, что Волкова намерено говорила публично, чтобы «унизить или высмеять» ее.

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