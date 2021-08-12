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Шойгу призвал не снижать темпы реконструкции Байкало-Амурской магистрали

  /   Обновлено: 12 августа 2021 11:28
Армия
Шойгу призвал не снижать темпы реконструкции Байкало-Амурской магистрали
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Благовещенск, 12 августа. Реконструкция Байкало-Амурской магистрали (БАМ) значительно увеличит транспортные возможности Восточной Сибири. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Министр отметил, что подразделения железнодорожных войск задействованы в реконструкции восточной ветки БАМа по поручению президента России Владимира Путина. Военные будут работать на самом сложном участке магистрали, протяженность которого составляет 340 километров.

«На сегодня создана достаточная группировка сил и средств, на пяти из девятнадцати объектов развернуты полномасштабные работы», — сказал Шойгу на совещании о ходе реконструкции восточного участка БАМа.

Глава Минобороны РФ также добавил, что необходимо сохранять высокие темпы работ, отметив, что реализация данного проекта позволит увеличить пропускную способность БАМа и будет способствовать повышению экономического потенциала России, передает «Царьград».

Ранее Шойгу заявил, что студенческие стройотряды подключились к реконструкции северо-восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. По его словам, студенты военных учебных центров проходят стажировку в спайке с лучшими представителями железнодорожных войск.

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