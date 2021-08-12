Аренда комнат подорожала в России за год на 6,6%

Москва, 12 августа. Стоимость аренды комнат в России за последний год выросла на 6,6%, следует из данных федерального портала «Мир квартир».

Специалисты проанализировали динамику ставок в 70 городах страны с населением более 300 тысяч человек. По данным портала, средняя цена аренды составляет 7,2 тысячи рублей. С начала года стоимость аренды выросла на 3,5%. По отношению к прошлому году ставки выросли в 61 городе, передает ТАСС.

Самая дорогая аренда зафиксирована в Москве. Снять комнату на месяц в столице стоит в среднем 18,7 тысячи рублей. На втором месте находится Сочи, где средняя цена аренды составляет 15,1 тысячи рублей, что на 17,4% выше, чем годом ранее.

Аналитики ранее зафиксировали увеличение объема предложения аренды жилья в Москве на 38%. Как уточняется, в настоящее время в городе сдается 15,5 тысячи квартир и апартаментов.