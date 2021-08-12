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Трое жителей Ямала стали жертвами пожара в частном доме
Происшествия
Трое жителей Ямала стали жертвами пожара в частном доме
78.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Салехард, 12 августа. Сильное возгорание произошло в селе Антипаюта Тазовского района. Спасатели обнаружили в сгоревшем доме трех погибших.

Также четверо человек поступили после пожара в больницу Нового Уренгоя, еще двоим медики назначили амбулаторное лечение.

СК возбудил по факту произошедшего уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В настоящее время устанавливаются причины, которые привели к гибели людей.

Ранее мужчина стал жертвой пожара в квартире в Красногорске, сообщало РИАМО. Также в результате возгорания погибли домашние животные.

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