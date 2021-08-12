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Два члена экипажа разбившегося Ми-8 на Камчатке находятся в реанимации

  /   Обновлено: 12 августа 2021 10:46
Происшествия
Два члена экипажа разбившегося Ми-8 на Камчатке находятся в реанимации
пресс-служба администрации Краснодарского края

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Врачи борются за жизнь штурмана Якова М. и бортового механика Марата М. Они были членами экипажа вертолета Ми-8, который разбился на территории Кроноцкого заповедника.

Оба пострадавших находятся в реанимации. По данным источника ФАН в медицинских кругах, пациенты проходят интенсивную терапию.

Винтокрылая машина рухнула в Курильское озеро, когда облетала красоты Камчатки. На борту были туристы из Петербурга и Москвы. Спасатели обнаружили живыми восемь человек. Люди смогли всплыть с глубины порядка девяти метров.

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