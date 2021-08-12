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Комиссия МАК приступила к расследованию крушения Ми-8 на Камчатке

  /   Обновлено: 12 августа 2021 10:47
Происшествия
Комиссия МАК приступила к расследованию крушения Ми-8 на Камчатке
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы Ми-8 на Камчатке. Специалисты приступили к работе.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на территории Кроноцкого заповедника сегодня утром. Погибли восемь человек, еще восемь пострадали. Двое находятся в реанимации.

Воздушному судну 36 лет. Оно предназначалось для транспортировки первых лиц государства. В советское время вертолет был в собственности «Аэрофлота». С 2014 года судно стало принадлежать авиакомпании «Витязь-Аэро» и его передали на Камчатку. По предварительной версии, вертолет мог упасть из-за ошибки пилота. Расследование ЧП продолжается.

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ми-8 крушение камчатка
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