Возвращение интернет-торговли алкоголем обсудят в «Патриоте»

Министерство финансов вернулось к вопросу снятия запрета на интернет-торговлю алкоголем. Ведомство предложило с 1 января 2022 года начать эксперимент по продаже российского вина в Сети.

Речь идет об онлайн-торговле вином, которое сделано на 100% из российского винограда. Партнером проекта выступит «Почта России». Получить вино покупатель сможет не ранее чем через 24 часа после заказа по указанному адресу или в отделении почты. С помощью эксперимента в Минфине рассчитывают оценить целесообразность отмены запрета на онлайн-продажу алкоголя в нашей стране.

Со своей инициативой выступило министерство здравоохранения. В ведомстве предложили повысить возраст продажи алкоголя до 21 года. Поправки в законодательство предусматривают запрет с 1 марта 2022 года на продажу алкоголя с содержанием спирта более 16,5% лицам, которые не достигли 21 года. Продавец будет обязан требовать у покупателя документ, подтверждающий возраст.

Ситуацию на алкогольном рынке и грядущие перемены обсудят в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Прямой эфир состоится в четверг, 12 августа, в 16:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задать вопросы на мероприятии. Кроме того, их можно прислать заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, и мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894.

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55.