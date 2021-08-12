Прилетевшая в Белоруссию Бузова поделилась фото со съемок шоу «Х-Фактор»

Минск, 12 августа. Знаменитая певица и телеведущая Ольга Бузова снова покинула родную страну по рабочей необходимости. Звезда прибыла в Белоруссию, где проходят съемки шоу «Х-Фактор».

Исполнительницу хита «Мало половин» выбрали одной из наставниц конкурса талантов. Бузова поделилась первыми кадрами со съемок на своей странице в Instagram и продемонстрировала поклонникам наряды, в которых она предстанет на экране. Например, во второй съемочный день певица надела яркое, короткое платье из блестящей ткани.

«Сегодня на мне платье цвета «изумруд»», — написала экс-ведущая «Дома-2».

Исполнительница также пожаловалась, что очень хочет погулять по Минску, но из-за съемок «Х-Фактора» пока не может этого сделать. Однако Бузова не теряет надежду выбрать несколько свободных часов и посетить какое-то интересное место.

Премьера первого выпуска белорусского «Х-Фактора» состоится 2 октября. Вместе с исполнительницей в жюри шоу сидят рэпер Серега, певец Руслан Алехно и музыкальный критик Сергей Соседов, пишет «Культуромания».

Ольга Бузова недавно анонсировала выход своего третьего альбома, запись которого она успела закончить до вылета в Белоруссию. Сообщение о новой пластинке певицы вызвало массу критики в Сети.