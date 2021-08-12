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Под Суздалем найдено захоронение древнего всадника
Общество
Под Суздалем найдено захоронение древнего всадника
wikipedia.org  /  Nataliya Shestakova

Владимир, 12 августа. В окрестностях села Гнездилово Суздальского района Владимирской области хранится множество артефактов средневековых поселений. Недавно археологи обнаружили здесь захоронение всадника X века — весьма любопытную находку с точки зрения истории.

Одна из главных загадок этого погребения — почему мужчину похоронили, а не сожгли? На Руси во времена язычества знатных людей хоронили с оружием, но при этом кремировали. Если же обнаруженный всадник был при жизни христианином, то почему в могиле найдены боевой топорик, нож, кресало и горшок? Кстати, кроме этих артефактов при нем нашли еще и монету. Возможно, ее положили как плату за вход в потусторонний мир.

Ученые надеются, что больше о всаднике сможет рассказать генетический анализ костной ткани. Сохранилась эмаль зубов, а значит, с помощью изотопных исследований можно будет определить, местный он или пришел из других земель. По составу костной ткани возможно будет узнать, какую пищу он употреблял.

Захоронение тысячелетней давности сможет многое рассказать ученым о быте, жизни и смерти людей в те давние времена.

Отметим, что также археологи обнаружили под Омском древний разграбленный курган. На дне старинной могилы обнаружены останки одного человека, грабители перемешали и выкинули наверх его кости.

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