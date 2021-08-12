Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 11:43
11:40
Происшествия
Сотрудника ФСБ на Кубани задержали за получение 110 млн рублей в виде взятки
11:37
Спорт
Затравленная украинская легкоатлетка отреагировала на скандал из-за ее фото с Ласицкене
11:37
Общество
Дагестан вошел в топ-10 по скорости ответа чиновников на жалобы граждан в соцсетях
11:36
Общество
Возвращение интернет-торговли алкоголем обсудят в «Патриоте»
11:34
Происшествия
Туристическое судно затонуло у берегов Греции
11:33
Общество
Астрологи назвали три знака зодиака, которых особенно не любят на работе
11:31
Происшествия
Жительнице Клина перерезали горло в собственной квартире
11:30
Происшествия
Житель Новосибирска утопил свой автомобиль в огромной луже на дороге
11:27
Общество
Еще 21 932 человек заболели коронавирусом в России
11:18
Общество
Диетолог предупредил россиян о вредных свойствах разливного пива
Все новости

В Канаде назвали неожиданное преимущество советских штурмовиков Су-25

  /   Обновлено: 12 августа 2021 10:38
Армия
В Канаде назвали неожиданное преимущество советских штурмовиков Су-25
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Оттава, 12 августа. Советский Су-25 представляет собой грозную боевую машину, которая за счет высокого потенциала для модернизации может продолжать службу в войсках и по сей день.

Штурмовик Су-25 до сих представляют серьезную угрозу для потенциальных оппонентов ВКС РФ, указал обозреватель канадского издания Hot Cars Майк Мунене. Перевод зарубежной статьи предоставила «ПолитРоссия».

Мунене отметил, что еще советский самолет обладает дозвуковой скоростью и вполне заслуженно получил неофициальное название «Летающий танк»: его использовали для поддержки наземных войск, уничтожения наземных целей и проникновения в воздушное пространство противника.

При этом Су-25 облает довольно стандартной аэродинамической компоновкой с традиционным «хвостовым оперением». Корпус самолета на 60% алюминиевый, а крыльям придали умеренную стреловидность. Это решение конструкторов придало Су-25 высокое соотношение сторон при впечатляющей подъемной силе. Поздние версии штурмовика при этом еще и получили турбореактивные двигатели Р-195 с увеличенной тягой. Их разработали специально для Су-25 для обеспечения большей живучести.

Резюмируя, Мунене отметил, что неожиданным преимуществом Су-25 является внушительный потенциал для дальнейшей модернизации. Так что легенда советской авиации остается актуальной техникой и на современном поле боя.

Высокая эффективность штурмовиков подтверждается и на деле, в начале августа российские военные отработали маневры по ликвидации «боевиков» у афганской границы. В учениях принимали активное участие экипажи на штурмовиках Су-25.

Ранее издание «Царьград» сообщило, что для итальянских летчиков стала настоящим испытанием для нервов встреча с транспортником ВКС РФ Ан-12.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В Канаде назвали неожиданное преимущество советских штурмовиков Су-25
вкс рф авиация су-25
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru