Оттава, 12 августа. Советский Су-25 представляет собой грозную боевую машину, которая за счет высокого потенциала для модернизации может продолжать службу в войсках и по сей день.

Штурмовик Су-25 до сих представляют серьезную угрозу для потенциальных оппонентов ВКС РФ, указал обозреватель канадского издания Hot Cars Майк Мунене. Перевод зарубежной статьи предоставила «ПолитРоссия».

Мунене отметил, что еще советский самолет обладает дозвуковой скоростью и вполне заслуженно получил неофициальное название «Летающий танк»: его использовали для поддержки наземных войск, уничтожения наземных целей и проникновения в воздушное пространство противника.

При этом Су-25 облает довольно стандартной аэродинамической компоновкой с традиционным «хвостовым оперением». Корпус самолета на 60% алюминиевый, а крыльям придали умеренную стреловидность. Это решение конструкторов придало Су-25 высокое соотношение сторон при впечатляющей подъемной силе. Поздние версии штурмовика при этом еще и получили турбореактивные двигатели Р-195 с увеличенной тягой. Их разработали специально для Су-25 для обеспечения большей живучести.

Резюмируя, Мунене отметил, что неожиданным преимуществом Су-25 является внушительный потенциал для дальнейшей модернизации. Так что легенда советской авиации остается актуальной техникой и на современном поле боя.

Высокая эффективность штурмовиков подтверждается и на деле, в начале августа российские военные отработали маневры по ликвидации «боевиков» у афганской границы. В учениях принимали активное участие экипажи на штурмовиках Су-25.

Ранее издание «Царьград» сообщило, что для итальянских летчиков стала настоящим испытанием для нервов встреча с транспортником ВКС РФ Ан-12.