Спрогнозированы онлайн-продажи продовольствия в России к 2024 году

Москва, 12 августа. Продовольствие становится наиболее стремительно повышающейся категорией на рынке электронной коммерции. В результате онлайн-продажи могут превысить 1,1 трлн рублей к 2024 году.

Онлайн-продажи продуктов достигнут 400 млрд рублей уже в текущем году. Продовольственные товары окажутся ключевым драйвером повышения всего рынка электронной коммерции, доля которого вырастет до 18,8%. Увеличение спровоцировано привычкой отечественных потребителей заказывать изделия в интернете, особенно среди граждан крупных городов, передает «Коммерсантъ».

Согласно подсчетам аналитиков, аудитория активных покупателей поднялась выше 40% и превысила 60 млн человек в прошлом году. При этом рост инфляции позволяет изготовителям продуктов компенсировать повышение себестоимости и наращивать поставки, резюмировал генеральный директор Infoline Иван Федяков.

Владелец кондитерских брендов «35» и Cho Ko-Te ранее сообщил, что поменяет рецептуру новых конфет собственного производства. Решение принято для компенсации подорожания используемых для начинки жиров.