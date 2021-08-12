Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 11:43
11:40
Происшествия
Сотрудника ФСБ на Кубани задержали за получение 110 млн рублей в виде взятки
11:37
Спорт
Затравленная украинская легкоатлетка отреагировала на скандал из-за ее фото с Ласицкене
11:37
Общество
Дагестан вошел в топ-10 по скорости ответа чиновников на жалобы граждан в соцсетях
11:36
Общество
Возвращение интернет-торговли алкоголем обсудят в «Патриоте»
11:34
Происшествия
Туристическое судно затонуло у берегов Греции
11:33
Общество
Астрологи назвали три знака зодиака, которых особенно не любят на работе
11:31
Происшествия
Жительнице Клина перерезали горло в собственной квартире
11:30
Происшествия
Житель Новосибирска утопил свой автомобиль в огромной луже на дороге
11:27
Общество
Еще 21 932 человек заболели коронавирусом в России
11:18
Общество
Диетолог предупредил россиян о вредных свойствах разливного пива
Все новости

Спрогнозированы онлайн-продажи продовольствия в России к 2024 году
Экономика
Спрогнозированы онлайн-продажи продовольствия в России к 2024 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 августа. Продовольствие становится наиболее стремительно повышающейся категорией на рынке электронной коммерции. В результате онлайн-продажи могут превысить 1,1 трлн рублей к 2024 году.

Онлайн-продажи продуктов достигнут 400 млрд рублей уже в текущем году. Продовольственные товары окажутся ключевым драйвером повышения всего рынка электронной коммерции, доля которого вырастет до 18,8%. Увеличение спровоцировано привычкой отечественных потребителей заказывать изделия в интернете, особенно среди граждан крупных городов, передает «Коммерсантъ».

Согласно подсчетам аналитиков, аудитория активных покупателей поднялась выше 40% и превысила 60 млн человек в прошлом году. При этом рост инфляции позволяет изготовителям продуктов компенсировать повышение себестоимости и наращивать поставки, резюмировал генеральный директор Infoline Иван Федяков.

Владелец кондитерских брендов «35» и Cho Ko-Te ранее сообщил, что поменяет рецептуру новых конфет собственного производства. Решение принято для компенсации подорожания используемых для начинки жиров.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Спрогнозированы онлайн-продажи продовольствия в России к 2024 году
продукты торговля продажи онлайн-торговля продовольствие
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru