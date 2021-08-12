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Более 1,6 млрд рублей поступит на бесплатные лекарства для льготников в РФ

  /   Обновлено: 12 августа 2021 10:44
Экономика
Более 1,6 млрд рублей поступит на бесплатные лекарства для льготников в РФ
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 12 августа. Правительство РФ дополнительно направит свыше 1,6 миллиарда рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Деньги выделят из нераспределенного резерва федерального бюджета, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Эта социальная услуга полагается инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам и чернобыльцам. Медицинские препараты определяются индивидуально для каждого гражданина, отметили в кабмине.

Правительство РФ также намерено выделить 46 млрд рублей на выплаты медицинским работникам страны. Социальные пособия предназначены специалистам, борющимся с коронавирусом.

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кабмин лекарства льготники
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