Более 1,6 млрд рублей поступит на бесплатные лекарства для льготников в РФ

Москва, 12 августа. Правительство РФ дополнительно направит свыше 1,6 миллиарда рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Деньги выделят из нераспределенного резерва федерального бюджета, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Эта социальная услуга полагается инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам и чернобыльцам. Медицинские препараты определяются индивидуально для каждого гражданина, отметили в кабмине.

Правительство РФ также намерено выделить 46 млрд рублей на выплаты медицинским работникам страны. Социальные пособия предназначены специалистам, борющимся с коронавирусом.