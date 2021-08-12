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«Яндекс.Карты» определили самые необычные названия населенных пунктов в России

  /   Обновлено: 12 августа 2021 11:05
Общество
«Яндекс.Карты» определили самые необычные названия населенных пунктов в России
snappygoat.com

Москва, 12 августа. Лингвисты и аналитики сервиса «Яндекс.Карты» исследовали названия населенных пунктов в России. Были определены самые распространенные и необычные наименования сел и деревень.

Данные показали, что чаще всего в России встречаются Александровки (333), Ивановки (280), Михайловки (272), Каменки (252) и Никольское (241). Такие названия давали по имени основателя или владельца, а также по именам святых, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

Около 65 тыс. названий встречаются единожды, среди них необычные топонимы типа Галдя, Беззаботы, Адово, Трясучая, Плохотнюки, Чуваки, Большая Ржакса. Также эксперты обнаружили в единственном экземпляре такие названия, как Сибирский Гигант, Большой Содом, Мутный Материк, Великие Суки, Густые Тычинки. Рекордсменом по длине названия без дефисов является село Верхненовокутлумбетьево.

На сегодня ключевой задачей для региональных властей является обеспечение скоростным интернетом отдаленных сел и поселков. Это стало особенно актуально в период массового перевода сотрудников на дистанционный метод работы. Федеральное агентство новостей разбиралось, в чем могут быть сложности в цифровизации глубинки.

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яндекс карта населенные пункты
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