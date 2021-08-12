Россия — Молдавия: каких шагов ждать от Майи Санду

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак совершил визит в Республику Молдова, где встретился с президентом этой страны Майей Санду. Они обсудили приоритетные вопросы двусторонних отношений, а также рассмотрели проблемы, которые волнуют граждан и руководство республики. Обсуждалась и тема приднестровского урегулирования.

Ранее лидер Приднестровья Вадим Красносельский рассказал о давлении со стороны Молдавии. Как он заявил, Кишинев устроил банковскую блокаду, а также ограничил передвижение автомобилей с номерными знаками республики. После встречи с Майей Санду Дмитрий Козак сказал, что Кишинев пообещал разобраться в ситуации.

В ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН, эксперт Института стран СНГ Иван Скориков оценит перспективы российско-молдавских отношений.

Ждать ли русофобии от новых молдавских властей?

Можно ли верить обещаниям Майи Санду?

Как будет решаться проблема Приднестровья?

На эти вопросы Иван Скориков ответит в прямом эфире, который состоится в четверг, 12 августа, в 13:00. Кроме того, эксперт расскажет о роли России в экономике Молдавии, интересах нашей страны в данном регионе.

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