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Путин отметил успех россиян на 53-й Международной олимпиаде по химии в Токио

  /   Обновлено: 12 августа 2021 10:32
Общество
Путин отметил успех россиян на 53-й Международной олимпиаде по химии в Токио
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 12 августа. Успех российской команды на 53-й Международной олимпиаде по химии в Токио, где представители страны взяли золотые медали, отметил президент Владимир Путин.

Текст телеграммы главы государства опубликован на сайте Кремля. В поздравлении Владимир Путин обратил внимание на то, какой труд проделал каждый участник олимпиады. Также он выразил благодарность педагогам и наставникам победителей.

«В борьбе с сильными и подготовленными соперниками из разных стран мира вы продемонстрировали глубокие знания предмета, умение нестандартно, творчески мыслить и стремление победить», — сказано в сообщении.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о государственных наградах для спортсменов. Они полагаются тем атлетам, которые завоевали медали на летних Олимпийских играх в Токио.

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