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Печальная ситуация: певица Максимова расстроена недопуском Булановой до выборов в ЗакС
Общество
Печальная ситуация: певица Максимова расстроена недопуском Булановой до выборов в ЗакС
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Певица, экс-солистка групп «Нон-Стоп» и «Рефлекс» Елена Максимова прокомментировала недопуск Татьяны Булановой до выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Артистка назвала такое решение несправедливым.

Напомним, Татьяне Булановой отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания от партии «Родина». По версии ТИК №17 (территориальной избирательной комиссии), у артистки превышен допустимый процент брака в собранных подписях.

Елена Максимова в разговоре с ФАН призналась, что всегда уважала творчество и личность Булановой. По ее мнению, не допускать к власти медийных личностей и артистов как минимум нечестно и нелогично.

«К творчеству Татьяны Булановой я отношусь прекрасно, она замечательный человек, замечательный артист. Если артист может и хочет донести что-то правильное, хорошее, будучи частью политического сообщества, то это здорово. Тем более к артисту больше прислушиваются, к ним больше кредит доверия. Очень непонятно мне, почему ее не допустили», — поделилась мнением Максимова.

Собеседница ФАН добавила, что у любимицы Петербурга просто не могло быть поддельных подписей, ее и так все поддерживают и прислушиваются. К тому же, отметила Максимова, программа «Ленинградская надбавка», которую предлагает Буланова, не несет ничего плохого.

«Конечно, это очень печальная ситуация, потому что, если есть такая возможность повысить пенсии, то ее нужно продвигать, это же самое проблематичное, что у нас есть в стране. Было бы здорово, если бы к Татьяне прислушались, ее идеи прошли бы на законодательном уровне, это было бы замечательно. Надеюсь, что все разрешится и образуется наилучшим образом», — рассказала Елена Максимова.

Ранее популярный петербургский актер Алексей Нилов прокомментировал недопуск исполнительницы Татьяны Булановой на выборы в ЗакС Петербурга. Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» считает, что решение ТИК является целенаправленной атакой, жертвой которой стала народная любимица.

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