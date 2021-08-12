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Сотрудники МЧС спасли четверых человек из горящего дома в Новокузнецке
Общество
Сотрудники МЧС спасли четверых человек из горящего дома в Новокузнецке
ГУ МЧС по НАО

Кемерово, 12 августа. Спасатели вывели четверых человек из горящей квартиры в многоэтажном жилом доме на улице Тореза в Новокузнецке.

Возгорание произошло в однокомнатной квартире на третьем этаже. К моменту приезда пожарных от эпицентра пламени шел густой черный дым. Эвакуироваться самостоятельно смогли 13 человек.

Жильцам верхних этажей потребовалась помощь спасателей из-за плотного задымления в подъезде. Пожарные подставили к дому лестничные марши и эвакуировали четверых человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Пожар был ликвидирован в течение 15 минут силами четырех единиц техники и 15 спасателей. В результате произошедшего никто не пострадал. Специалисты выясняют обстоятельства и причины возгорания.

На днях оренбургские спасатели были награждены за тушение пожара в Протопоповской роще.

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