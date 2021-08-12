Пашинян подтвердил готовность встретиться с Алиевым

Ереван, 12 августа. Армения готова вести переговоры с Азербайджаном по карабахскому вопросу. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что пойдет на переговоры с Баку и ждет конкретных предложений от Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Ереван согласен возобновить работу трехсторонней комиссии вице-премьеров Армении, Азербайджана и России, чтобы разблокировать региональные коммуникации.

Пашинян вернулся к должности премьер-министра 2 августа. Указ о его назначении подписал президент Армении Армен Саркисян.