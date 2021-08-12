Эксперт назвала причину отсутствия Меган Маркл и принца Гарри на вечеринке Обамы

Вашингтон, 12 августа. Принц Гарри и его жена Меган Маркл не присутствовали на вечеринке по случаю 60-летия экс-президента США Барака Обамы. Королевский эксперт Камилла Томини высказалась на этот счет.

Политик устроил грандиозную вечеринку в честь своего дня рождения, который он отметил 4 августа. На праздничном мероприятии присутствовали певица Бейонсе и ее супруг Джей Зи, актеры Том Хэнкс и Джордж Клуни. Но на торжестве не было членов британской королевской семьи — Меган Маркл и принца Гарри.

Неизвестно, была ли пара в списке приглашенных или она отказалась от вечеринки сама. Но Томини полагает, что их отсутствие на дне рождения Барака Обамы может быть связано с их скандальными высказываниями в адрес королевской семьи.

Эксперт напомнила, что для бывшего хозяина Белого дома семейные ценности играют значимую роль. Поэтому, видимо, он был шокирован откровенными заявлениями супружеской семьи, сделанными во время разговора с американской телеведущей Опрой Уинфри.

Мишель и Барак Обама всегда ставили семью на первое место и тепло высказываются друг о друге. В то время как Меган Маркл и принц Гарри раскрыли всю правду о жизни во дворце и раскритиковали своих родственников, пишет Express.

Вечеринка в честь дня рождения Барака Обамы не обошлась без скандала. Изначально на мероприятии должны были присутствовать 500 человек, но американцы раскритиковали решение политика устроить пир во время чумы. В конечном итоге гостей было в меньше, но вместе с персоналом, охранниками и артистами людей на торжестве было все равно много. Кроме того, жителям США не понравилась двойственная политика Обамы, который призывает к добровольной бедности и пьет с гостями дорогущий алкоголь.