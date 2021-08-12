Военные водолазы будут задействованы в поисках пассажиров рухнувшего Ми-8 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Военные водолазы примут участие в поисках пассажиров вертолета Ми-8, который рухнул в Курильское озеро. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Вертолет был обнаружен в 800 метрах от берега на глубине более 130 метров. Водолазы МЧС не обладают оборудованием и снаряжением для работы на такой глубине.

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, военные пообещали отправить в район крушения вертолета водолазов и подводные роботизированные аппараты. Они будут обследовать дно озера в поисках обломков и тел погибших.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение 12 августа в Кроноцком заповеднике на Камчатке. На борту находились 16 человек, восемь из которых удалось спасти. Пострадавших доставили в больницу Петропавловска-Камчатского, двое из них находятся в тяжелом состоянии.