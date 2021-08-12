Умер экс-мэр Красноярска Петр Пимашков

Красноярск, 12 августа. Бывший мэр Красноярска Петр Пимашков, возглавлявший город 15 лет, скончался на 74-м году жизни. Причины смерти не сообщаются.

Петр Пимашков прошел нелегкий путь, прежде чем стать главой города. Он начинал с должности слесаря на комбайновом заводе в Красноярске. В 1996 году стал руководить администрацией города. С сентября 2016 года представлял Красноярский край в Госдуме.

В Красноярске Пимашкова в шутку называли Фонтаныч. По его указу в городе было построено огромное количество фонтанов. При нем Красноярск засадили экзотическими деревьями — туями, пальмами, каштанами. В городе появилось много цветочных скульптур. С его руки был создан зоопарк «Роев Ручей».