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Спасатели Якутии ликвидировали за сутки 13 лесных пожаров
Происшествия
Спасатели Якутии ликвидировали за сутки 13 лесных пожаров
Пресс-служба МЧС России

Якутск, 12 августа. Площадь потушенных пожаров составила свыше 17 тыс. га. Якутия признана самым пожароопасным регионом страны, здесь с 8 августа действует режим ЧС.

В тушении участвовали около 5 тыс. человек и больше 720 техники. МЧС также применяла авиацию на территории Хангаласского, Намского, Нюрбинского и Мирнинского районов. В ходе 13 вылетов было произведено 30 сбросов воды. Специалисты ведомства также находятся в населенных пунктах Ергелех, Бясь-Кюель, Тестах, Кырыкый, Кылайы, Ытык-Кюель и т. д.

Сегодня утром глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в зону ликвидации природных пожаров в Якутии. Зиничев будет лично управлять группировкой ведомственных сил, которые ведут борьбу с огнем на территории региона.

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