Беременная Нюша впервые высказалась о скандале между Егором Кридом и его экс-возлюбленной

Москва, 12 августа. Знаменитая певица Нюша впервые прокомментировала ссору между своим экс-возлюбленным, рэпером Егором Кридом и его бывшей девушкой — TikTok-блогером Валей Карнавал.

Скандал между Кридом и Карнавал разгорелся после выхода нового альбома рэпера, заглавной песней которого стал трек Pussyboy. Исполнитель посвятил композицию своей экс-возлюбленной и в тексте высказался об отношениях с ней в довольно грубой форме. В ответ Карнавал записала видео для TikTok и назвала бывшего избранника настоящим абьюзером.

Нюша, ждущая рождения второго ребенка, пока не послушала новый альбом Крида, однако ее не удивляет выбранная им лексика. По словам певицы, большинство зарубежных рэперов читают именно про это.

«Я не то чтобы оправдываю Егора, у меня просто нет привычки влезать в чужие отношения», — высказалась беременная артистка в эфире YouTube-шоу «Да-да, нет-нет».

Исполнительница отметила, что Крид и Карнавал взрослые люди, поэтому разберутся в своих отношениях самостоятельно. При этом Нюша, по ее словам, хорошо относится к Вале Карнавал и смотрит ее ролики в TikTok.

Нюша замужем за Игорем Сивовым, от которого у нее есть дочь Симба. Исполнительница пообещала назвать второго ребенка не менее оригинально, чем девочку.