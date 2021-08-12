Восемь паралимпийцев из Прикамья отправятся на Игры в Токио

Пермь, 12 августа. 24 августа в Токио стартуют Паралимпийские игры. В них примут участие восемь спортсменов Прикамья.

Александр Легостаев выступит в турнире по бочче среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В Токио паралимпиец поедет вместе со своим папой и тренером Сергеем Легостаевым.

Галина Липатникова, Андрей Порошин и Евгений Торсунов представят Прикамье в легкой атлетике в категории спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Дзюдоистка Наталья Овчинникова, легкоатлеты Надежда Буркова, Федор Рудаков и его спортсмен-ведущий Владимир Мясников выступят в спорте слепых. На Паралимпиаде они будут вместе с наставником Еленой Поповой.

В недавно завершившейся токийской Олимпиаде в составе команды по баскетболу 3x3, которая завоевала серебро, выступил уроженец Березников Александр Зуев. Также в играх приняли участие пермячка – дзюдоистка Дарья Межецкая, регбистки Дарья Норицина и Алина Артерчук.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что па Паралимпийских играх в японской столице выступит 241 российский спортсмен. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя Паралимпийского комитета России Павел Рожков.