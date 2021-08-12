Разбившийся на Камчатке вертолет числился в правительственном авиаотряде

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Вертолет Ми-8, который разбился на территории Кроноцкого заповедника, был произведен 36 лет назад и предназначался для перевоза первых лиц государства, сообщает источник ФАН.

В советское время вертолет принадлежал Аэрофлоту, однако позже его передали на Камчатку. С 2014 года он закреплен за авиакомпанией «Витязь-Аэро».

На борту воздушного судна находились 16 человек, восемь из них удалось найти живыми. В качестве предварительной причины крушения Ми-8 называют ошибку экипажа.