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Археологи обнаружили под Омском древний разграбленный курган
Наука
Археологи обнаружили под Омском древний разграбленный курган
Институт археологии Крыма РАН  /  Анастасия Стоянова

Омск, 12 августа. Недавно обнаруженный курган в Омской области оказался разграбленным дважды, на месте работали палеопочвоведы и антропологи.

Специалисты обнаружили поврежденные кости, бусы и металлические осколки. Они определили, что возраст захоронения составляет 2300 лет. Курган был возведен в период существования саргатской культуры, которая длилась до III-IV веков нашей эры.

На дне старинной могилы обнаружены останки одного человека, грабители перемешали и выкинули наверх его кости. Археологи предположили, что в верхней части кургана было еще одно захоронение.

«Также по разрезу было установлено, что курган грабили минимум дважды», — заявил директор археологи чешского музея ОмГПУ Дмитрий Грачев.

В Крыму нашли нетронутый античный склеп с остатками конников. Находку обнаружили при раскопках некрополя Кыз-Аул в восточной части полуострова.

В Псковской области поисковая экспедиция «Без срока давности» вычислила предположительное место массового расстрела людей в период Великой Отечественной войны. Проведенные раскопки подтвердили теорию экспертов — на месте обнаружили останки людей, сообщает издание «Ридус».

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