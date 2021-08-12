Археологи обнаружили под Омском древний разграбленный курган

Омск, 12 августа. Недавно обнаруженный курган в Омской области оказался разграбленным дважды, на месте работали палеопочвоведы и антропологи.

Специалисты обнаружили поврежденные кости, бусы и металлические осколки. Они определили, что возраст захоронения составляет 2300 лет. Курган был возведен в период существования саргатской культуры, которая длилась до III-IV веков нашей эры.

На дне старинной могилы обнаружены останки одного человека, грабители перемешали и выкинули наверх его кости. Археологи предположили, что в верхней части кургана было еще одно захоронение.

«Также по разрезу было установлено, что курган грабили минимум дважды», — заявил директор археологи чешского музея ОмГПУ Дмитрий Грачев.

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