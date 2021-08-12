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Осташко порекомендовал западным политикам посмотреть фильм «Солнцепек»
Общество
Осташко порекомендовал западным политикам посмотреть фильм «Солнцепек»
Федеральное агентство новостей  / 

«Солнцепек» — это фильм, который рассказывает о реальной истории, об этом в беседе с ФАН заявил руководитель издания PolitRussia и ведущий программы «Время покажет» Руслан Осташко.

Вчера в Петербурге прошел закрытый показ фильма «Солнцепек» о событиях 2014 года в Луганске. Мало кто знает, как именно местные жители в Луганске переживали ситуацию, когда Украина начала активные боевые действия.

«Россию часто упрекают в том, что у нас нет своего Голливуда, мол, Запад навязывает свою точку зрения, в частности США через распространение своей культуры под средством кино, игры, телепередачи и так далее. Я очень рад, что в нашей стране наконец появились люди, которые снимают фильмы, чтобы показать свою точку зрения на события, происходящие в мире. «Турист», «Шугалей», «Солнцепек» — это фильмы, которые рассказывают о реальных историях», — прокомментировал собеседник агентства.

Руслан Осташко отметил, что все перечисленные фильмы далеки от голливудских блокбастеров с точки зрения бюджета и спецэффектов, но это первые очень важные и нужные фундаментальные шаги к развитию кино подобного рода.

Осташко порекомендовал западным политикам посмотреть фильм «Солнцепек»
кадр из фильма « Солнцепёк»  / 

«Солнцепек» рекомендуется к просмотру абсолютно всем, кто интересуется темой Донбасса, добавил руководитель издания PolitRussia.

«Там показана наша точка зрения, там показана наша правда и мир так, как видим его мы. Возможно, я бы рекомендовал такой фильм к просмотру западным политикам, чтобы они попытались лучше нас понять, у них с этим сложности. Ребят, начните смотреть на мир нашими глазами, тогда, возможно многие противоречия, которые есть между нашими цивилизациями и мировоззрениями, отойдут на второй план. Хватит жить одним Голливудом. Мир многогранен, научитесь смотреть на него под разным углом», — рассказал Осташко.

Ранее политолог Владимир Шаповалов заявил, что основанный на реальных событиях российский фильм «Солнцепек» поможет донести до мировой общественности правду о событиях в Донбассе. Он уверен, что с помощью нового художественного фильма получится привлечь внимание к беде наших соотечественников.

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фильм осташко солнцепек шугалей
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